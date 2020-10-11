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Aktüel Muğla'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Aktüel

Muğla'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:19:40 -
Muğla'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

MUĞLA( AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde mermer ocağında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Bulut'un kullandığı 07 DDP 46 plakalı hafriyat kamyonu, Derebağ Mahallesi'ndeki mermer ocağında yük boşaltırken devrilip kayalıklarda yaklaşık 30 metre yuvarladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, incelemelerin ardından Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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