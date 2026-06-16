Motorinde indirim vakti!
ABD-İran anlaşmasının ardından petrol fiyatlarındaki gerileme pompaya yansıdı. Brent petrol 83 doların altına inerken, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,23 liralık indirim uygulandı.
ABD-İran anlaşmasının ardından petrol fiyatlarındaki gerileme pompaya yansıdı. Brent petrol 83 doların altına inerken, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,23 liralık indirim uygulandı.
Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 83 doların altına kadar indi. Brent petrol bugün 82,92 dolar seviyesinden işlem görüyor. WTI ham petrol fiyatları ise 80,72 dolar seviyesinde.
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,23 TL fiyat indirim geldi. Motorin İstanbul'da 65,23 lira, Ankara'da 66,35 lira, İzmir'de 66,63 liradan satılıyor.
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