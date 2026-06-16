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#1
Foto - Motorinde indirim vakti!

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 83 doların altına kadar indi. Brent petrol bugün 82,92 dolar seviyesinden işlem görüyor. WTI ham petrol fiyatları ise 80,72 dolar seviyesinde.

#2
Foto - Motorinde indirim vakti!

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

#3
Foto - Motorinde indirim vakti!

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,23 TL fiyat indirim geldi. Motorin İstanbul'da 65,23 lira, Ankara'da 66,35 lira, İzmir'de 66,63 liradan satılıyor.

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