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Aktüel Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
Aktüel

Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:12:05 -
Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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