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Aktüel Muğla'da çukura düşen keçi kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da çukura düşen keçi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:24:14 -
Muğla'da çukura düşen keçi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü kuyudan çıkamayan keçiyi, itfaiye ekibi kurtardı.

Kayaköy Mahallesi Kınalı mevkisi Afkule Manastırı'nda geziye çıkan ziyaretçiler, iki metre derinliğindeki çukurdan keçi sesi geldiğini fark etti.

Kendi çabalarıyla keçiyi çıkaramayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılan keçi, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Keçi, daha sonra doğal ortamına salındı.


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