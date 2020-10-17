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Aktüel Muğla'da çöplerin yanına inşaat atığı bırakan kişiye para cezası
Aktüel

Muğla'da çöplerin yanına inşaat atığı bırakan kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:19:23 -
Muğla'da çöplerin yanına inşaat atığı bırakan kişiye para cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerlerinin yanına çuvallarla inşaat atığı bırakan kişiye para cezası uygulandı.

Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir minibüse hafriyat çuvallarını yükleyen kişi, 6221 Sokak'taki çöp konteynerlerinin yanına geldi.

Minibüsteki 8 çuvalın buraya bırakıldığını fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiye para cezası uyguladı.

İnşaat çuvalları ise ceza uygulanan kişi tarafından bölgeden kaldırıldı.

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