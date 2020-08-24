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Aktüel Muğla'da çıkan yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü
Aktüel

Muğla'da çıkan yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:50:41 -
Muğla'da çıkan yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Karadere Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere 4 arazöz, 3 su tankeri, bir itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ederek söndürdüğü yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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