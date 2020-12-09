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Aktüel Muğla'da cezaevinden izinli çıkan kişi uyuşturucuyla yakalandı
Aktüel

Muğla'da cezaevinden izinli çıkan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:16:07 -
Muğla'da cezaevinden izinli çıkan kişi uyuşturucuyla yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli ayrılan kişi uyuşturucuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cezaevinden izinli ayrılan S.D'nin Aydın'dan Muğla'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin bindiği otobüsü durduran ekipler, kokuya duyarlı dedektör köpek "Kaptan" yardımıyla yapılan aramada, şüphelinin üstünde 266 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.D, jandarma karakoluna götürüldü.

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