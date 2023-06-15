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Yaşam Muğla’da cayrokopter düştü: 2 yaralı
Yaşam

Muğla’da cayrokopter düştü: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 19:59:00 -
Muğla’da cayrokopter düştü: 2 yaralı

Muğla’da türbülansa giren cayrokopterin iniş yapmak isterken düşmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'da kalkış yeri belirlenemeyen 2 kişilik cayrokopter, Akbük sahiline yakın bölümde uçarken türbülansa girdi. Türbülanstan kurtulmak için alçalan cayrokopter pilotu tarlaya iniş yapmak istedi.

2 kişi yaralandı

Pilot alçaldığı esnada zeytin ağacına çarparak durabildi. Görgü tanıkları cayrokopterin burun üstü yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirtti. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yaralılar sağlık kuruluşuna sevk edildi.


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