  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
Aktüel

Muğla'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:01:00 -
Muğla'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde boynu ve karnında bıçak darbeleri bulunan bir kişi evinde ölü bulundu.

Mehmet Ali Güneş'ten (54) bir süredir haber alamayan yakınları, Aydınlıklıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'ndeki evine gitti.

Eve girdiklerinde Güneş'in yerde hareketsiz yattığını fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynu ve karın bölgesinde bıçak darbeleri bulunan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güneş'in, 3 yıl önce de uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı