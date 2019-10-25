Muğla'da bıçaklı kavga: 1 ölü Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı yatıştırmaya çalıştığı iddia edilen Barış Bektaş, bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bektaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. gözaltına alındı.

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