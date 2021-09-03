Muğla'da anıt mezar kazılarında İslamiyet öncesi Türklere ait izler bulundu

Bölgede kaya üzerinde hayvan figürlerini gören bir çobanın ihbarı sonrası 2019 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe'nin girişimiyle başlatılan kazılar sürüyor.

Kaya resimleri üzerindeki çalışmalarını tamamlayan kazı ekibi, bu yıl da alanda tespit edilen kurgan alanında kazı çalışması yürüttü.

"İslamiyet'ten önce bölgeye gelen Türkler bölgeye yerleşmiş"

Prof. Dr. Mustafa Gökçe, yaptığı açıklamada, Muğla-Antalya-Denizli illeri arasındaki geniş bir sahada Türklerin en eski izlerini bulmak için araştırma yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl Muğla Sıtkı Koçman, Aksaray ve Pamukkale üniversiteleri öğretim üyeleri ile saha çalışmalarını Elmalı Müzesi gözetiminde genişlettiklerini belirten Gökçe, "Seydikemer Belediyesinin destekleriyle geçen yıl tespit edilen bir kurganda kazı yaptık. Kurgan alanında ok uçları, seramik kaplar ve metal eşyalar bulundu. Bu açıdan kurgan eski Türklerin geleneklerine benzemekte." dedi.

Eski Türklerin de ölülerinin yanına oklarını, silahlarını ve eşyalarını gömdüğüne dikkati çeken Gökçe, "Bizim açtığımız ve kazısını yürüttüğümüz kurgan da benzer özellikler göstermekte. Bu çalışmalar neticesinde şunu söyleyebiliriz. Eski Türkler Müslüman olmadan önce Anadolu'ya bu bölgeye gelmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Kazıların gelecek yıl da devam edeceğini bildiren Gökçe, Muğla, Denizli ve Antalya arasında kalan çok geniş bir bölgede çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu yıl benzer özellikte bir çok eser bulduklarını anlatan Gökçe, geçen yıl bulunan kaya resimlerinin benzerlerini Denizli sahasında da bulduklarını, yine kurganların benzerlerini çeşitli ilçelerde tespit ettiklerini dile getirdi.

Geçen yıl öncelikle kaya resimlerini inceleyerek başladıkları projenin önemli olduğunu, bölgedeki kaya resimlerinin Orta Asya'daki kaya resimleri ile benzer olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Gökçe, şöyle konuştu:

"Saha çalışmaları sırasında kaya resimlerinin fotoğraflamasını yaptık. Tepelerdeki araştırmalarda kurganlara ulaştık. Antalya, Muğla, Denizli, Burdur illeri arasındaki vadide Türkler uzun süre faaliyette bulunmuşlar. Ortaya çıkan eserler de bize bunu gösteriyor. Bu çalışmalarda mezarları, saha eserlerini incelediğimizde Türklerin bölgedeki varlığını daha net konuşacağız. Amacımız Türklerin bölgedeki en eski izlerini belirlemek ve gün yüzüne çıkarmak. Yazılı kaynaklarda bazı veriler var ama biz bizzat sahada somut veriler üzerinde Türklerin bu bölgedeki varlığını tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız İslamiyet öncesi Türk tarihini tespit etmek."

Seydikemer ilçesinde 2 yıl önce hayvanlarını otlatan çoban, kaya üzerinde hayvan figürleri bulunan bölgeyi yörenin yerel sanatçısı Vedat Karakaya'ya göstermiş, Karakaya'nın bu durumu Prof. Dr. Mustafa Gökçe'ye bildirmesiyle de bölgede inceleme yapılmıştı.

Gökçe'nin başkanlığındaki ekibin Kültür ve Turizm Bakanlığından kazı izni almasıyla 2019 yılı sonunda Antalya Koruma Kurulu tarafından tescillenen alanda yaklaşık 2 ay süren raporlama ve belgeleme işleminin ardından kazı çalışması başlatılmıştı.