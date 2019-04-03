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Muğla’da anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencilerine "Geleceğe Yürüyen Yörükler" projesi kapsamında yörük kültürü anlatıldı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
Muğla’da anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencilerine "Geleceğe Yürüyen Yörükler" projesi kapsamında yörük kültürü anlatıldı.


Gazi Anaokulu tarafından hazırlanan “Geleceğe Yürüyen Yörükler” projesi kapsamında öğrencilere Yörük kültürü kilim dokutarak ve at bindirerek, Muğla’nın son Yörük ağası olan Selim Başal anlatım yapıldı.


Öğrencileriçin özel hazırlanan küçük tezgahlarda kilim dokuyan öğrenciler yöresel kıyafetlerle halk oyunu oynadı.


Fethiye Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, “Geleceğe yürüyen yörükler”projesi kapsamında ulusal değerleri çocuklara küçük yaşta öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.


Kültürün yaşatılması ve geleceğe taşınması için güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Kaya, “Her öğrencimiz ata bindi ve bu heyecanı duyguyu yaşıyor. Bunu farklı okullarımızda başka etkinliklerle de desteklemek istiyoruz. Biz Yörüklerin kültürünü önemsiyoruz ve devam etmesini istiyoruz.” dedi


Okul müdürü Müzeyyen Koşan Halil ise Türk milletinin temelinin kültür olduğunu ifade etti.


Kültürün unutulmamasını istediklerini belirten Halil, amaçlarının kültürü küçük yaşta çocuklara öğreterek ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
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