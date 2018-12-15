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Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonların akülerini çalan 2 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:40
Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama

Muğla'da kamyonlardan akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 6 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki 3 kamyonun akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık zanlıları G.A. ve E.İ'yi, geçen salı günü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve E.İ. tutuklandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:40
  1. Muğla
  2. akü hırsızlığı
  3. tutuklama

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