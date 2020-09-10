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Aktüel Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:31:54 -
Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan A.D, evinde sakladığı 90 bin lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Milas Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda A.D'nin akrabası S.D. altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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