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Aktüel Muğla'da ahşap ev yandı
Aktüel

Muğla'da ahşap ev yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:34:03 -
Muğla'da ahşap ev yandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Ercan'ın yaşadığı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede tüm evi alevler sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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