Muğla'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, 31 kişi ise yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, 31 kişi ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (İLKHA)