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Yerel Muğla'da 5 araç birbirine girdi
Yerel

Muğla'da 5 araç birbirine girdi

Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 21:06:00 -
Muğla'da 5 araç birbirine girdi

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Sarnıç mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen 3 kişi, yapılan tedavilerin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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