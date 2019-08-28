Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Karaada açıklarında bir lastik botu durdurdu. Teknede yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye ve Filistin uyruklu biri kadın 4'ü çocuk 35 kişi gözetim altına alındı. Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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