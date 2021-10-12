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Yerel Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otogarda 32 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:56:00 -
Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otogarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, 18 Bangladeş, 6 Mısır, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 1 Irak ve İran uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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