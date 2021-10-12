Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otogarda 32 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otogarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları kontrolde, 18 Bangladeş, 6 Mısır, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 1 Irak ve İran uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.