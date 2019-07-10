Muğla'da 3 metrelik ölü balina kıyıya vurdu
Fethiye'de 3 metrelik ölü balina kıyıya vurdu. Hayvanın ölüsü kepçeyle kamyonete yüklenerek gömülmek üzere boş bir alana götürüldü.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.
Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu kıyısında ölü balina olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen 3 metre uzunluğundaki balina, gömülmek üzere boş bir alana götürüldü.
Turistler balinanın fotoğraflarını çekti.
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