Muğla'da 3 metrelik ölü balina kıyıya vurdu Fethiye'de 3 metrelik ölü balina kıyıya vurdu. Hayvanın ölüsü kepçeyle kamyonete yüklenerek gömülmek üzere boş bir alana götürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu. Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu kıyısında ölü balina olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen 3 metre uzunluğundaki balina, gömülmek üzere boş bir alana götürüldü. Turistler balinanın fotoğraflarını çekti.

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