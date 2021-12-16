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Yerel Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 11 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 20:26:00 -
Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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