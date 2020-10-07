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Aktüel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama
Aktüel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:54:05 -
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, bölgenin huzur ve istikrarını tehdit eden hain saldırılarısının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Devletin ve milletin, dün olduğu gibi bugün de hiç tereddütsüz Azerbaycan'ın yanında olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu olarak Yukarı Karabağ işgali ile yaklaşık 30 yıldır uluslararası hukuku çiğneyen Ermenistan'ın, Azerbaycan sivil halkını ve askerini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."


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