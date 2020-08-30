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Aktüel Muğla plajlarında sıcak hava yoğunluğu
Aktüel

Muğla plajlarında sıcak hava yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:25:08 -
Muğla plajlarında sıcak hava yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Ula'nın plajlarında, sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Torba, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları da su sporları yaparak zaman geçirdi.

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında çok sayıda kişi denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Marmaris'te tatilciler Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda güneşlenip denize girdi.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı ziyaretçilerle doldu. Birçok tatilci sörf yapıp, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Sıcak hava dolayısıyla denize girerek serinlemek isteyenler Akyaka sahili, Çınar ve Akçapınar plajlarında yüzdü, bazı tatilciler ise tekne turlarına katıldı.

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