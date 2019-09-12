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Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevine başladı

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde son yapılan Orman Bölge Müdürlüğü değişikliklerinde Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yasin Yaprak, 12 Eylül Perşembe günü yeni görevine başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:42
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevine başladı

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde son yapılan Orman Bölge Müdürlüğü değişikliklerinde Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yasin Yaprak, 12 Eylül Perşembe günü yeni görevine başladı. Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ı Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun, Şube Müdürleri, Muğla ve Yılanlı İşletme Müdürleri makamında hayırlı olsun ziyareti yaptı. İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yasin Yaprak makamında tebrikleri kabul etti.


Yasin Yaprak 1975 yılında Manisa Sarıgöl’de doğdu.İlk ve Orta eğitimini Manisa Sarıgöl Alemşahlı Köyünde tamamlamış, 1992 yılında Manisa Lisesinden mezun oldu. İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetini Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugayında 267. Kısa Dönem olarak 21.11.1999 tarihinde tamamladı. Aynı zamanda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Yasin Yaprak Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:42
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