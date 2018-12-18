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Muğla merkezli 'mahrem abiler' operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

18 Aralık 2018 Salı 23:31
Muğla merkezli 'mahrem abiler' operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 22’si muvazzaf, 5’i ihraç FETÖ terör örgütü mensubuna yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış bir şüpheli adresinde bulunamamıştı.

Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 8’i tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün ‘Mahrem abileri’ tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli İstanbul Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 22 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan toplam 27 kişiden 26 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli de adresinde bulunamamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.M., H.K., U.A., T.N., C.D, İ.Y, K.Y. ve A.R.Y çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:31
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Muğla
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Hatay
  8. Ankara
  9. Ağrı
  10. fetö

YORUM YAZ

  • Cemal KaragüzelCemal Karagüzel46 dk önce
    Ya Hu Allah aşkina bu ne haldir bu isin sonu gelmeyecek gibi,bu zihniyyet zehirledi memleketi,bunca emek vererek yediştirilen insanlarin beyinleri yikanmiş,vallahi bu satilmiş beyinler Pkk dan taha büyük zarar verdi bize.

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