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Gündem Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı
Gündem

Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 19:44:00 -
Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üç ayrı geri itme olayında 77 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Bodrum açıklarında ise lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurtarılan toplam 108 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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