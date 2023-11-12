Muğla geneli için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın geneli için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), sahil kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İHA