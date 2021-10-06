Muğla Dalaman Sırmadere yangını söndürüldü mü?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ciğerleri bir çok noktada yanmıştı. Çıkan yangınları söndürmek için ekipler gece gündüz demeden çalışarak yangınları söndürmüştü. Uzun bir aradan sonra bir yangın haberi daha geldi. Gece başlayan Muğla Dalaman Sırmadere yangını yürekleri ağza getirirken, yangını söndürmek için ekipler can tıraş bir şekilde çalıştı. Son dakika yangın haberinde sevindiren gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Peki Muğla Dalaman Sırmadere yangını kontrol altına alındı mı? Sırmadere yangını söndürüldü mü?

Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor. Bakan Pakdemirli: Gece başlayan Muğla Dalaman Sırmadere yangını kontrol altına alındı.