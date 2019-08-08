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Muğla Büyükşehir’den ‘İpek böcekçiliği’ projesi

Verimli toprakları, başat ürünleri Türkiye’nin tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi alternatif ürünlerle üreticileri tanıştırmaya devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
Muğla Büyükşehir’den ‘İpek böcekçiliği’ projesi

Verimli toprakları, başat ürünleri Türkiye’nin tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi alternatif ürünlerle üreticileri tanıştırmaya devam ediyor. Trüf Mantarı, lavanta bahçeleri, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, koku vadisi, sakız ağacı ve ‘Tarlanıza geliyoruz’ projelerini uygulamaya koyan Muğla Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İpek Böcekçiliği projesini başlattı.


Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şekillenen proje ile 15 dönüm araziye ipek böceğinin tek besin kaynağı olan 3 bin 300 adet dut fidanı dikilecek.Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgenin kadim üretim kalemlerinden olan ancak son yıllarda rağbet görmekten uzaklaşan ipek böceği yetiştiriciliğini tekrar canlandırmak için harekete geçti. Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk etapta mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 15 dekarlık araziye 3300 adet dut fidanı dikimini gerçekleştirecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dikimini gerçekleştireceği 3300 adet dut fidanından ipek böcekçiliği ile uğraşan 80 aile yararlanacak. Kozabirlik kooperatifiyle iş birliği içinde yürütülen projede, üretilen ürünler yöre halkına ek gelir kaynağı oluşturacak olup projenin ilerleyen dönemlerde tüm Muğla geneline yayılması hedefleniyor.


Muğla’nın turizmde, tarımda, madencilikte, kültür ve sanatta ülkemizin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle tarımsal gelişmenin üreten, gelişen bir topluma dönüşmekte başat sektör olduğunu belirtti.


Başkan Gürün; “Üreten, ürettiğinin karşılığını alan ve bunu milli ekonomiye yansıtan toplumlar gelişmiş toplumlardır. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün de dediği gibi “Milli ekonominin temeli tarımdır”. Bu anlayışla Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak verimli topraklara sahip Muğla’mızda tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Tarım laboratuvarı, alım garantili çiçek üretimi, yerel tohum merkezi, meyve sebze kurutma tesisi, yem ve fidan desteği, koku vadisi projesi, trüf mantarı ve sakız ağacı gibi birçok yenilikçi hizmet ve projemizden sonra üreticilerimize ipek böcekçiliği üretiminde de destek oluyoruz.


Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda başlattığımız çalışmalarla Seydikemer Çobanlar’da 15 dönüm araziye 3300 dut fidanı dikeceğiz. Verimli toprakları ile her ürüne can veren Muğla’mızda dut ağaçları yeşillenecek, yaprakları ile ipek böceklerine besin olacak ve üreticimiz kazanacak. Üreten, ürettiğinin karşılığını alan, toprağının hakkını veren üreticilerimizle Muğla’mız ve ülkemiz kalkınacak. Her zaman söylediğimiz gibi “Üreten köylü tekrar milletin efendisi olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
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