Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım arazilerini kiraya çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kiralama ihalesi 17.11.2022 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecek.

İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinde bedelsiz görülebilir. Şartname ve ekleri ilgili taşınmazın yıllık tahmini bedelinin %1’i oranında hesaplanacak bedel (KDV hariç) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

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