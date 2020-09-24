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Aktüel Muğla Büyükşehir Belediyesi atıkları enerjiye dönüştürerek 215 bin konutu aydınlattı
Aktüel

Muğla Büyükşehir Belediyesi atıkları enerjiye dönüştürerek 215 bin konutu aydınlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:39:06 -
Muğla Büyükşehir Belediyesi atıkları enerjiye dönüştürerek 215 bin konutu aydınlattı

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahasında toplanan evsel atıktan oluşan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek, 2 yılda 215 bin konutu aydınlatan elektrik enerjisi üretti.

Belediyeye ait Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris katı atık düzenli depolama tesislerine toplam 15 megawatt kurulu güce sahip biokütle enerji tesisi kuruldu.

2018 Kasım ayından itibaren farklı zamanlarda devreye alınan tesislerle 51 milyon 723 bin kilowatt elektrik üretildi. Üretilen enerji ile yaklaşık 215 bin hanenin bir aylık elektrik üretimi "çöpten" sağlandı.

Düzenli depolama tesislerinde oluşan 26 milyon 142 bin 802 metreküp metan gazı, elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşile, maviye, çevreye yani geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Muğla'nın birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten Gürün, "Muğla doğal güzellikleri ile de dünyanın ve ülkemizin çekim merkezi. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mızı korumak ve koruyarak geleceğe taşımak için projeler üretiyoruz. Bir nevi Muğla'mızın yeşiline, mavisine, çevresine yani geleceğine yatırım yapıyoruz." dedi.

Gürün, kentteki modern atık tesislerinde kurulan sistemler sayesinde, çöpten elektrik ürettiklerini hayata geçirdikleri projelerle Muğla'yı örnek bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.



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