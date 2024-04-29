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Yerel Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 22:36:00 -
Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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