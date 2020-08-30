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Medya Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş
Medya

Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

Rakip olduğu ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatleri denk gelen Didem Arslan Yılmaz'ın programı reytinglerde büyük düşüş yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:08:00 -
Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

‘Vazgeçme’ programı, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatlerinin aynı olması sebebiyle sunucu Didem Arslan Yılmaz’a kötü haber geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla aynı saate denk gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programıyla ilgili yeni karar alındı.

Reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saatinde değişiklik yapıldı.

Show TV'de ekranlarında 2. haftasını geride bırakan program önceden saat 9.30'da yayınlanırken, yeni karara göre yeni yayın saati 15.15 oldu.

Didem Arslan Yılmaz’ın programı reytinglerde ilk 100’e giremediği belirtildi.

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