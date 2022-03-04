Müge Anlı'dan kumarbazlara cevap! 'Özür dilemem'

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Selamoğlu ailesinin "miras" kavgası tartışılırken, Kayhan Selamoğlu, 91 yaşındaki emekli Ağır Ceza Hakimi babası için, "Kumar oynamasından dolayı vasi olmasını istemedik." demişti.

Yayına bağlanan 91 yaşındaki baba, "Ben hiçbir zaman kumar oynamadım. Tek hobim atlar. Binicilik yapıyorum, at yarışı oynuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

'At yarışı da kumar' deyince lince uğramıştı!

Müge anlı, at yarışının da bir kumar olduğunu söyleyince lince uğradı. Türkiye Jokey Kulübü başta olmak üzere, kumar bağımlılarının hedefindeki Anlı, bugünkü canlı yayında, "Özür dile" çağrılarına cevap verdi.

'Özür dilemem'

Müge Anlı özür dilemeyeceğini belirttiği açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Ben çoluğunun çocuğunun rızkını at yarışı olur, poker olur, o olur, bu olur... Onlar da yazsınlar isterlerse. Ben çoluğunun çocuğunun rızkını kumara yatıranlardan özür dilemem, dilemeyeceğim.