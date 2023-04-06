  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Aktüel Müge Anlı'dan eşi ile ilgili olay itiraf! Yok artık...
Aktüel

Müge Anlı'dan eşi ile ilgili olay itiraf! Yok artık...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:41:00 -
Müge Anlı'dan eşi ile ilgili olay itiraf! Yok artık...

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na ilişkin yaptığı itiraf olay oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında başına gelen bir olayı anlatan ünlü gazeteci, stüdyodakileri şaşırttı. Sabah masanın üzerinde yüzük gördüğünde "Şinasi alyansını çıkarmış" diye eşinin parmağına bakan Müge Anlı'nın anısı ekran başındakileri gülümsetti.

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na ilişkin yaptığı itiraf olay oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında başına gelen bir olayı anlatan ünlü gazeteci, stüdyodakileri şaşırttı. Sabah masanın üzerinde yüzük gördüğünde "Şinasi alyansını çıkarmış" diye eşinin parmağına bakan Müge Anlı'nın anısı ekran başındakileri gülümsetti.

Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın açıklamaları hem stüdyodakileri hem de izleyenleri şaşırttı. Geçen gün elinde tuttuğu yapıştırıcının patladığını anlatan Müge Anlı, "Üst parmaklarım birbirine yapıştı. Sevcan da yanımda. Bütün gece sabaha kadar uğraştım. Yaralar oldu. Çıkartamadık. Neyse parmaklarımı ayırdık" dedi.

Sabah kalktığında masada bir alyans gördüğünü ifade eden Müge Anlı yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Baktım alyans kapının oradaki rafta duruyor. 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedim. Uyuyor adam. Gittim parmaklarını arıyorum niye çıkarmış diye"

Eşinin eline bakarken yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Müge Anlı, "Meğer benim alyansımmış o. Rahmi Bey 'Alyans çıkarılmaz' diyor ya. Benim için de o kadar doğru ki; ben kendim çıkardım diye düşünmüyorum. Bir de gidip kontrol ediyorum. Ay bir de baktım ben de yok. Yani gerçekten bir şeyi sonuna kadar yapacaksın. Çıkardım, kenara koydum yok. Ben buna inanmıyorum. Çıkardığında o iş bitmiştir, çıkarmışsındır. Bu artık kararının son noktası olsun"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yorumcular nerde ?

alyanz cikarmak gunahtir ..bende katiliyorum
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23