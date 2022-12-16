Müge Anlı'da kimse ne olduğunu anlamadı! Bayıldı

Müge Anlı'nın programına katılan Ömer olan ismini ünlü diziden esinlenerek Ezel Bayraktar yapan ve oyunculuk peşinde koştuğunu söyleyen genç adam, kanser olan yengesi Tuğba'nın 300 bin TL tedavi parasını yediğini programda açık açık itiraf etmişti. Parayı uzun vadede ancak ödeyebileceğini söyleyen Ezel'in konusu Müge Anlı'nın programında bir kez daha gündeme geldi. Ancak Ezel'in ablalarının da olaya dahil olmasıyla programda sert tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine canlı yayında Tuğba fenalaştı.

Programda yaşanan tartışmaların ardından kanser hastası olan Tuğba fenalık geçirdi.

Müge Anlı “Bir dursanıza ya, burada kadına bir şey oluyor. Kafayı mı yediniz siz ya, kadın burada kendisi fenalık geçiriyor ya. Şuraya yatırın” dedi.

Ardından Tuğba’ya yayında müdahale edildi.

Doktor Şevki Sözen ise Tuğba'nın fenalaşmasının hastalığıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

'Hala oyuncu olmak istiyorum' dedi

Ardından Tuğba kendine gelirken Müge Anlı, Ezel’in parasını ödeyebilmesi için inşaatta çalışmasını teklif etti ancak Ezel kabul etmedi.

Ancak ilerleyen anlardaki tartışmalarda Tuğba yine fenalaşınca ablası Emine “Kızın kolu tutmuyor” diyerek çıkıştı. Tartışmalar ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili konuşulurken yaşandı.

Öte yandan yayına bağlanan bir kişi Ezel'e çiftliğinde çalışmak üzere iş vermeyi teklif etti ve eğer Ezel çalışırsa Tuğba'nın tedavi parasını ödeyeceğini söyledi. Ancak Ezel bu teklifi kabul etmek istemedi ve "Ben oyunculuk istiyorum" dedi.

Ezel Bayraktar bugün ekranlara gelen canlı yayında ise pişman olduğunu ve 'Ben eşeğim' itirafında bulundu.