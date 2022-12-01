Müge Anlı'da akılalmaz olay: Onunla flört edeceğim
Gündüz kuşağı programlarında yaşanan akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir adam, eşini ikna edemeyince "Boşandığım gün Ordulu flörtümle evleneceğim" diyerek büyük bir skandala imza attı.
TV'de ekranlara gelen Müge Anlı'nın Tatlı sert programında, Hayrettin Çetin isimli vatandaşın hal ve hareketleri şaşkına çevirdi.
Eşi ve kızının büyü etkisiyle kendisinden uzaklaştığını iddia ederek yayına çıkan Hayrettin'in karısına 'Geri dön Papağanım' diyerek yalvardığı anlar akıllara durgunluk vermişti.
Programın bugünkü bölümünde Hayrettin "Bak seni yaratana kurban olurum, yıkma yuvamızı. Bu kadar milletin huzurunda yemin ettim. Kurban olduğum papağanım affet beni" diyerek eşine dönmesi için yalvardı.
Müge Anlı, "Reklam arasında Hayrettin amca, bilmem doğru bilmem yalan boşandığım gün Ordulu flörtümle evleneceğim. Tanıştık, gezdik, bana uygun hanım demiş" dedi.
Hayrettin bu sözler üzerine "Ordulu var, yalan demiyorum. Karım için boynum kıldan ince buraya yatarım" dedi.
Adamın sözleri sonrası stüdyoyu terk etmeye çalışan kadın, kocasına "Evden çıktım diye hemen Ordulu'yu mu bulman lazımdı" dedi.