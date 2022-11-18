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Medya Müge Anlı kaza geçirdi
Medya

Müge Anlı kaza geçirdi

Gazeteci Müge Anlı'nın ATV'deki programı gecikmeli olarak başladı. Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Müge Anlı, evde köpeğiyle oynarken kaza geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:33:00 -
Müge Anlı kaza geçirdi

Gazeteci Müge Anlı, evde köpeğiyle oynadığı sırada kaza geçirdi. Dudağından yaralanan Anlı'ya dikiş atıldı.

Kendi adını taşıyan programının canlı yayınına geç kalan Müge Anlı, seyircilere açıklama yaptı

"Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Bir sel olduğunda geç kalmıştım bir de şimdi 20 yıllık canlı yayın hayatımda... Sabah Lokum ile oynarken, Lokum'un dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"

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Yorumlar

ümitt

 insanın sadık dostudur Ancak İslam'a göre salyası necistir ve  olan eve melek girmez. dolayısıyla evin içinde  olmaz, evin varsa bahçesinde olmalıdır. Bir de hayvanlarla insanlar gibi çok yakın olmamalıdır. Neticede hayvandır, ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Okuyoruz haberlerde 13 yıllık sahibini öldüren köpekler de oluyor. Bence çok fazla yüz göz olmamak lazım..

acr

Ikinci Kilicdaroglu. Ihanetini samt olarak Sinan
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