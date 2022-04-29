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Gündem Müge Anlı ile Esra Erol kavgaya tutuştu! Yiyin birbirinizi
Gündem

Müge Anlı ile Esra Erol kavgaya tutuştu! Yiyin birbirinizi

Türk toplumunun değerleriyle bağdaşmayan yayınlar yapma konusunda birbiriyle yarışan iki isimden Müge Anlı, "meslektaşı" Esra Erol'u hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 14:24:00 -
Müge Anlı ile Esra Erol kavgaya tutuştu! Yiyin birbirinizi

 

Türk toplumunun değerleriyle bağdaşmayan yayınlar yapma konusunda birbiriyle yarışan iki isim kavgaya tutuştu. Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, canlı yayında Esra Erol'u hedef aldı. "Benim programım karı kocaların birbirini rezil etme platformu değil. Ben buna asla müsaade etmem. Ben Müge Anlı'yım, arada öyle bir fark var" diyen Anlı'nın, daha önce evlilik programı sunan Esra Erol'a gönderme yaptığı iddia edildi.

 

 

 

 

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