Müge Anlı canlı yayınında büyük olay! Palu davasında karar çıktı...

Müge Anlı, Palu ailesi davası ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Yıllar önce Türkiye gündemine oturan olaya ilişkin açıklamada bulunan Müge Anlı son durumu aktardı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Dikkat edin öldürülmeyin derken aslında ne kadar doğru söz söylediğimi bir kez daha kanıtlayacağız" dedi ve Palu ailesi davasında 5 aile üyesine tahliye kararı çıktığını belirtti.

Müge Anlı canlı yayını bir son dakika gelişmesi ile açtı. Palu ailesine ilişkin konuşan Müge Anlı, yargıtay kararını aktardı. Avukat Alper Bayrak'ı tekrar stüdyoda ağırlayan Müge Anlı "Aslında Palu ailesinin bizimle tanışmasına vesile olan kişidir. Çünkü bir anne ve çocuğunun ortada olmadığını gören ve bununla ilgili sürecin sağlıklı işlemediğini görünce ailenin programımıza başvurmasına vesile olan avukattır Alper. Yaşananları senden duymak istedim" dedi.

TÜRKİYE'NİN HAFIZASINA KAZINAN OLAY

Müge Anlı, "Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın ortadan kaybolması ve ardından bir cinayete kurban gittiklerinin ayen beyan ortaya çıkmıştı. 2008 yılında Kocaeli'den kaybolmuştu Meryem Kangal ve 6 yaşındaki kızı. Kızın bitr tek doğduğu günlere ait fotoğrafı vardı. Son bir fotoğrafı bile olmadı. Palu ailesinde 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren stüdyomuzda ağırlamaya başlamıştık. Düğüm programlarımızda çözüldü ve 2 cinayet ortaya çıktı. 13 Ocak 2019'da 6 aile üyesi tutuklandı. Sanıkların birçoğu stüdyomuzdan alınıp götürüldü. Bu isimler tutuklanırken ilk olarak Fatih Palu suça sürüklenmiş çocuk olarak tutuksuz yargılanmaya başlandı.

Daha sonra annesi Havva Palu yaklaşık 2 yıl ceazevinde kalmıştı ve sonra tahliye edilmişti. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemisinde görülüyordu Meryem Kangal cinayeti davası... Biliyorsunuz annenin başka bir ilde, kızının başka bir ilde öldürüldüğü düşünülüyordu. 3 tane tutuklu sanık vardı annenin cinayetiyle ilgili. Bunlar kız kardeşi Emine Usluer, erkek kardeşi İsa Usluer ve Ayşe Palu. 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yargıtay tarafından tahliyelerine karar verildi. Cezaevinden çıktılar. Sadece şu an enişte cezaevinde. Diğerleri dışarıda" dedi.

Müge Anlı "Hepinizin içinden geçeni söyleyeceğim" dedi ve ekledi: "Vah gidene!"

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NE OLMUŞTU?

Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal 2008 yılında sırayla ortadan kayboldu.

Ahmet Tahnal ile evlenen Meryem Tahnal, İstanbul'a yerleşti. 2 çocuğu olan genç kadın eşinin kendisine fuhuş yaptırdığı iddiasıyla ailesinin yanına geri döndü. Kocası barışmak için Meryem Hanım'ın ailesini ziyaret edince kayınpederi tarafından öldürüldü. Kayınpeder cezaevine girdi.

Meryem Tahnal; annesi, oğlu, kızı, iki erkek kardeşi, bir kız kardeşi ve eniştesiyle yaşamaya başladı.

Daha sonra Meryem Tahnal'ın, öldürülen kocasının ailesiyle bir olup fuhuş, uyuşturucu, organ mafyası işlerine girdiği ve ailesinin bilgilerini diğer tarafa aktardığı öne sürüldü.

Öldürülen eşi Ahmet Tahnal'ın ailesini savcılığa şikayet eden Meryem Tanhal ve ailesi gelen tehditler üzerine bir binek otomobilde yaşamaya başladı.

Bir gece Meryem Tanhal kayıplara karıştı. Bir sene sonra ise küçük kızı Melike kayboldu.

Bir süre sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayan birçok kişi ihbarlarda bulundu. Meryem Tanhal'ın aracın dışında bir ağaca bağlı görüldüğü, aç bırakıldığı, Melike'nin de benzer bir durum yaşadığı ve karnına açlığını hissetmesin diye taş bağlandığı iddia edildi. Programda dile getirilen iddialara göre tüm bunları enişte Tuncer Ustael yaptı.

Tuncer Ustael'in enjektörle gezdiği, kendi çocuklarını da birçok kişiyi de cezalandırdığı, aç bıraktığı ve yarım hocalık yapıp muska yazdığı ortaya çıktı.

Bu kayıplar sonrası ailenin diğer üyeleri Melike'nin içine cin girdiği düşüncesiyle ispirto içirildiği ve kızın bu nedenle hastalanıp öldüğü, daha sonra enişte Tuncer tarafından gömüldüğünü söylemişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine de Palu ailesinin evine giderek Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael tutuklamıştı.