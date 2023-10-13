Müge Anlı buraya gelecek dedi, hastaneden kaçıp kendini araçların önüne attı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gündür araçların önüne yattığı ve balkonda soyunup yoldan geçenlere elindekileri fırlattığı görüntülerle gündeme gelen Yaren S., önceki gün gözaltına alındı. Sonrasında serbest bırakılan, dün ise ambulansla hastaneye sevk edilen Yaren S. gece saatlerinde hastaneden kaçtı.

“MÜGE ANLI BURAYA GELECEK”

Hastaneden kaçtığından beri kendisinden haber alınmayan Yaren S., bugün öğle saatlerinde 2 gündür sürücülere zor anlar yaşattığı bölgenin 100 metre ilerisinde görüldü. İlk önce yola boylu boyunca uzanan kadın, sonrasında yoldan geçen araçlara tekme ve yumruk atmaya başladı. Sürücülerin çarpmamak için büyük uğraş verdiği kadın, “Ben bu evde yaşıyordum. Müge Anlı’yı çağırın, Müge Anlı buraya gelecek” diye bağırdı. Kendisini videoya çeken vatandaşlara da küfürler savuran kadın, polis ekipleri tarafından üçüncü kez gözaltına alındı.

Bu kez polis eşliğinde hastaneye götürülen Yaren S.’nin, tekrar hastaneden kaçmaması için önlem alınacağı ifade edildi.

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