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Medya Müge Anlı acı haberi canlı yayında verdi
Medya

Müge Anlı acı haberi canlı yayında verdi

Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan avukat Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Yayına dakikalar kala acı haberi aldıklarını açıklayan Müge Anlı, "Allah rahmet eylesin. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:29:00 -
Müge Anlı acı haberi canlı yayında verdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney, yaşamını yitirdi.

"Haberi alınca sarsıldı"

Canlı yayına çıkmadan önce acı haberi aldıklarını söyleyen Müge Anlı ise "Az önce aldığımız bir haber le sarsıldık hem de bu kez kendi içimizden. Rahmi Bey az önce stüdyodan gitmek zorunda kaldı çünkü ablası Melahat Güney'i kaybettiğini öğrendi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Zor şeyler, biz de sarsıldık tabi ki. Bir süredir de hastanede tedavi görüyordu" dedi.

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