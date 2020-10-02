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Siyaset Müftülükte şov yapan İmamoğlu cevabını aldı
Siyaset

Müftülükte şov yapan İmamoğlu cevabını aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftülüğünü ziyaret etti. Fahiş fiyattan sattığı Nutuk kitabının reklamını yapmak isteyen İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’ya Nutuk hediye etti. Müftü Maşalı ise, İmamoğlu’na Kur’an-ı Kerim hediye ederek cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:39:00 -
Müftülükte şov yapan İmamoğlu cevabını aldı

Her yıl 1 - 7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın dün yaptığı konuşma ile başlayan hafta nedeniyle, din görevlilerine ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Zaman zaman dindar imajı sergileyerek CHP’nin sağdan oy almak için sahaya sürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İstanbul Müftülüğü’ne giderek ziyarette bulundu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etti.

İmamoğlu, din görevlileri ve ibadethanelerle ilgili üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Teşekkür eden Müftü Maşalı, “Her an kapınıza gittiğimizde görüşeceğimizin bilincindeyim” dedi.

Nutuk hediye etti, cevabını aldı

Mustafa Kemal üzerinden para kazanmayı adet edinen CHP’liler kervanına katılan İmamoğlu, İBB’ye Nutuk bastırdı. Fahiş fiyattan söz konusu kitabı satan İmamoğlu, kitabın reklamını yapmak için Müftü Maşalı’ya Nutuk hediye etti.

Maşalı ise, İmamoğlu’nun hediyesine cevap verdi. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İmamoğlu’na Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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Yorumlar

İlhan

Şova başladı.
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Kuvvacı Binbaşı Cevdet

Kuran'ı Kerim'in yeri ayrı, Nutuk'un yeri ayrı. Ya da şöyle söyleyeyim Hz. Muhammed s.a.v. ın yeri ayrı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri ayrı. Bunları idrak edemeyenler karanlıkta kaybolur giderler.
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