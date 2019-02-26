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Müftülük binasından musluk çalan 2 kişi tutuklandı

Aksaray İl Müftülüğü'nün tadilattaki binasından musluk çaldıkları belirlenen 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Şubat 2019 Salı 18:56
Müftülük binasından musluk çalan 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da İl Müftülüğü‘ne ait tadilatta olan ek binadan musluk, kalorifer radyatörü, çeşitli inşaat malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akraba olan 5 kişiden 2'si tutuklandı. 

İl Müftülüğü'ne ait Tacın Mahallesi'ndeki tadilatta olan ek binasına 3'ü kadın 5 kişinin girdiğini fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi fark eden 5 kişi, üç tekerlekli motosikletle kaçtı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından F.Ç. (16) ve Ö.K. (16) ile kadın şüpheliler Sultan K. (28), Cemile K. (32) ve B.K. (16) yakalandı. Polis, üç tekerlekli motosiklette yaptığı aramada demir kesme makası ve kesici alet ele geçirdi. Binada yapılan incelemede ise daha önce 100 kalorifer radyatörü, 40 musluk ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalındığını belirledi. 

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen aynı aileden olan 5 kişiden Sultan K. ve F.Ç. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:56
  1. Aksaray İl Müftülüğü
  2. hırsızlık
  3. tutuklama

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  • halil sarihalil sari44 dk önce
    o musluklari bu k....bir yerlerine monte edecen aslinda ceza olarak. kusku uyandirmamak icin birde müslüman gibi giyinmisler.

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