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Müftü yardımcılığı tercih ve atamalar ne zaman yapılacak? Diyanet atama 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2019 yılına ilişkin il müftü yardımcılığı sınav (sözlü) sonuçlarını açıkladı. Müftü yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra il müftü yardımcılığı tercihleri ne zaman yapılacak? Müftü yardımcılığı atamaları ne zaman? Müftü yardımcılığı atamaları ne zaman yapılacak? Bayan Müftü yardımcısı atamaları ile il müftü yardımcısı atamalarında son durum ne?

02 Ağustos 2019 Cuma 12:00
Müftü yardımcılığı tercih ve atamalar ne zaman yapılacak? Diyanet atama 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2019 yılına ilişkin il müftü yardımcılığı sınav (sözlü) sonuçlarını açıkladı. Müftü yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra il müftü yardımcılığı tercihleri ne zaman yapılacak? Müftü yardımcılığı atamaları ne zaman? Müftü yardımcılığı atamaları ne zaman yapılacak? Bayan müftü yardımcısı atamaları ile il müftü yardımcısı atamalarında son durum ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftü Yardımcılığı için yaptığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. “2019 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Sözlü) Sınavı’na katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Müftü yardımcılığı atama ve tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir. İlgililere duyurulur.” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:00
  1. Müftü yardımcılığı tercih ve atamalar ne zaman yapılacak?
  2. müftü yardımcılığı tercihleri ne zaman yapılacak?
  3. Müftü yardımcılığı atamaları ne zaman?
  4. Bayan müftü yardımcısı atamaları
  5. Diyanet atama 2019

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