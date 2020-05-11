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Aktüel

Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, eşi Fatma Kondi ve Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve eşi ile birlikte ’Anneler Günü’nde şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:00:50 -
Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, eşi Fatma Kondi ve Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve eşi ile birlikte ’Anneler Günü’nde şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.


Ziyaretlerde, şehitleri için Kur’an tilavet edilerek dua edildi. Şehit anneleri ve yakınlarıyla sohbet eden Kondi, "Bu günümüzü ailece eli öpülesi şehit annelerimizin ziyaretine ayırdık. Bedenini vatanına siper eden, ruhunu Allah’a teslim eden, dînu devlet, mülkü millet için mücadele ederek şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhları şâd olsun. ’Cennet, annelerin ayakları altındadır’ buyuran Efendimiz’in (s.a.s.) anneye verdiği bu özel önem, biz Müslümanlara örnek olmalıdır. Annelerimizin ellerinden öpüyor, bütün annelerimize hayırlı bereketli ömürler diliyoruz" dedi.

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