Müfteri Kılıçdaroğlu'nun yalanı yine elinde patladı

Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirve'sinde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında iki taraf heyetlerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bu görüşmeyi gündeme taşıdı. Türk heyetinin elinde not defterleri bulunmadığını söyleyerek eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha elinde patladı. Ajansların geçmiş olduğu fotoğraflarda Türk heyetindeki herkesin elinde not defteri olduğu ortaya çıktı.