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Müfettişler Zeydan Karalar'ın hukuksuzluğunu inceliyor! 'Cumhuriyet başsavcılığını göreve davet etmek gerekecek'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, "İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen müfettişlerin işçi çıkartmalarına ilişkin incelemeleri yıl sonuna kadar devam edecek." dedi ve ekledi: "Zeydan Karalar'ın görevini kötüye kullandığı kanaatindeyim. Bir kamu zararı oluşmasına neden oldu. Dolayısıyla müfettişlerin incelemesinden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet etmek gerekecek."

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
Müfettişler Zeydan Karalar'ın hukuksuzluğunu inceliyor! 'Cumhuriyet başsavcılığını göreve davet etmek gerekecek'

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi çıkartmalarını araştırmak üzere gönderilen müfettişler sebebi ile işçi kıyımı bir süreliğine kesintiye uğradı." diyen Av. Öztürk, şunları söyledi:

'İnceleme yıl sonuna kadar devam edecek'

"Müfettişlerin çalışması Ocak ayına kadar devam edecek. Arkadaşlarımızın birçoğunu İş Kanunu'ndaki toplu işçi çıkartmayı düzenleyen 29. Maddesi'ne dayanarak 15 koduyla arkadaşlarımızı çıkarttılar. Biz yapılan bu yanlışlığa hep itiraz ettik etmeye de devam ediyoruz. Yargıtay toplu işten çıkartma kriterlerini çok net bir şekilde dile getirmektedir. Toplu işçi çıkartmalarda 'altı aylık kıdemini doldurmamış işçiler ile emekliliği gelenlerin tespit edilmesi, kurumda fazla mesai ücretlerinin durdurulması, ihtiyaç olan birimlere diğer birimlerden işçi kaydırmasının yapılması ve her türlü ekonomik tedbirin alınması.' gibi kriterleri gözetmek gerekir. Yargıtay ısrarla altını çize çize diyor ki 'işçi çıkartmak yani fesih son çare olmalıdır.' Yargıtay'ın bu uyarısına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bu kriterlerin hiçbirisi yerine getirilmedi. Sadece AK Partili ve MHP'li olan işçiler fişlendi.

'Karalar görevini kötüye kullandı'

Cumhur ittifakı kapsamında gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse de hükümetimiz ilgili bakanlıklar kanalıyla bu işe duyarsız kalmadı ve yakın takipçisi oldu. İçişleri Bakanlığı birçok müfettişi Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevlendirmiş durumda. Her işçi çıkışı için ayrı ayrı incelemelerde bulunuyorlar. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni işçi çıkartma konusunda çok büyük cezaların beklediğini düşünüyorum. Belediye bu sebeble ceza yerse ki bu işçiler kanuni şartlar yerine getirilmeden çıkartıldı. Bu işçilerin işe iade davaları kazanıldıktan sonra ayrıca tazminatları doğacak. Bu da belediyeye çok ciddi külfetler doğuracak. Ben Zeydan Karalar'ın görevini kötüye kullandığı kanaatindeyim. Bir kamu zararı oluşmasına neden oldu. Bunu da bilerek yaptığı ortada. Dolayısıyla müfettişlerin incelemesinden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet etmek gerekecek."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
  1. MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk
  2. Zeydan Karalar

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