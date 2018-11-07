Müfessir Ali Küçük Hocayı rahmetle anıyoruz

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen müfessirlerinden olan ve vermiş olduğu tefsir dersleriyle binlerce gönle Kur’an sevgisini aşılayan Ali Küçük Hocayı rahmetle yad ediyoruz. Vefatının üzerinden bir sene geçmesine rağmen yüreklerdeki acısı tazeliğini koruyan Küçük hoca, ömrünün tamamına yakınını Kur’an çalışmalarına adamıştı. Kaleme aldığı tefsirlerde, anlaşılır bir dil kullanan Küçük hoca, eğitim seviyesi en düşük olan kişilerin bile Kur’an’ı daha kolay anlamasını sağladı. İlim hayatını büyük bir coşkuyla sürdüren Ali Küçük Hoca, yakalandığı kanser hastalığı sonrası ruhunu Rahman’a teslim etti.