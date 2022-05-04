Müdür yardımcısı öğrencileri tacizden yargılandı! O sözler şok etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir dershanede, rehberlik öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan A.G. isimli şahsın, 3 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu, öğrencileriyle müstehcen konular konuştuğu ve bu sırada ise kendi özel bölgesine dokunduğu iddia edildi. Ayrıca A.G.’nin öğrencilerine sarıldığı da ileri sürüldü. İHA’nın haberine göre, hakkında suç duyurusunda bulunulan A.G., emniyette ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bana iftira atıyorlar”

Kocaeli 7. Asliye Mahkemesi’nde, A.G.’nin yargılanmasına başlandı.

Duruşma salonunda taraf avukatları, aileler, tutuklu sanık A.G. ve 19 yaşındaki mağdur Ç.S.K. bulundu. 18 yaşından küçük mağdurlardan E.E. ve N.K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

A.G., olaya yönelik ifadelerinde şu sözleri kaydetti: “Ben İzmit’te özel bir dershanede 2 yıl önce rehberlik öğretmeni olarak işe başladım. Son 2 yıldır da rehberlik öğretmenliğiyle birlikte müdür yardımcılığı görevini sürdürmekteydim. Ç.S.K., E.E. ve N.K.’yi dershaneye gelmeleri sebebiyle tanırım. Ç.S.K.ye ‘Kocaeli’ne yeni geldin, hafta sonu beraber gezmeye gidelim, kahve içelim, etrafı tanırsın’ gibi bir teklifte bulunmadım. 14 Şubat’ta Ç.S.K.’nin erkek arkadaşı kurstaki diğer erkekleri dövmek için dershaneye geldiğini duydum. ‘Burası dingonun ahırı değil’ diyerek uyardım. Bu sebeple bana iftira atıyorlar.”

E.E. ile olan iddialar hakkında konuşan A.G., "E.E.’nin 14 Şubat’ta odama geldiği doğrudur ancak kendisine ‘Kaç beden giyiyorsun, içinde bir şey var mı, ne giyiyorsun?’ gibi sorular sormadım, bu iddialar yalandır. E.E. bana sevgilisinden ayrıldığını ve onu unutamadığını söyleyince ben de kendisine bunu kafasına takmaması gerektiğini, önünde gireceği bir sınav olduğunu söyledim. O günün akşamında E.E.’ye ‘Eve gittin mi?’ diye mesaj attığım doğrudur ancak ‘Canım’ diye bir şey kendisine yazmadım. Mesaj atmamın sebebi gündüz konuştuğumuz olayları kafasına takmamasını söylemem içindi.” dedi.

“Kaç kere ilişki yaşadın?’ diye bir şey de sormadım”

Diğer öğrenci N.S. ile aralarında geçen konuşmaları anlatan A.G., "15 Şubat’ta ise N.S.’nin odama geldi. N.S.’ye ‘Doğruluk mu, cesaret mi?’ oynayalım gibi bir teklifte bulunmadım, ‘Kaç kere ilişki yaşadın?’ diye bir şey de sormadım. Ben terasta sigara içerken N.S.’de benden sigara istedi. Ben normalde öğrencilerime sigara vermem ancak bir seferlik isteyince kendisine sigarayı ve çakmağı verdim.

“Saçını okşadığım da doğru değildir”

Çakmağın kırmızı olması sebebiyle, 'hocam kırmızı yakışmış’ dedi. Ben ona bu konuları konuşmak için yaşının küçük olduğunu söyledim. Tesadüfen N.K.’nin ses kaydı aldığını fark ettim, silmeye çalıştım ancak silemedim. Ses kaydını silmeye çalışmamın sebebi N.K.’nin müstehcen konuşmalarından dolayıdır. Ayrıca N.K.’nin saçını okşadığım da doğru değildir.” dedi.

1 öğrenci şikayetinden vazgeçti

Tutuksuz yargılanmasına karar verildi Duruşmada E.E. ve N.K. sanıktan şikayetçi olurken, Ç.S.K. şikayetinden vazgeçti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.